Утром в пятницу, 12 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Северском противник наступал на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. ВСУ отбили атаку.

Сводка опубликована в Facebook.

Генштаб сообщает, что при наступлении от Горловки на Зайцево россияне имели частичный успех. Идёт атака на Кодему, бой продолжается.

Под Донецком наступления в районах Авдеевки со стороны Спартака и на Марьинку не удались. В Песках продолжается бой.

На Южнобугском направлении с целью сковывания действий наших подразделений враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Тополино, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Вел воздушную разведку БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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