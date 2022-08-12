Журналист New York Times Эндрю Крамер побывал на позициях ВСУ в Бахмуте и рассказал, что украинцы стреляют в основном из советских орудий, несмотря на поставки натовских пушек. Снаряды приходится экономить, но сами советские гаубицы Д-20 бойцы хвалят за надёжность. Их каждого орудия выпускают не более 20 снарядов в день.

Крамера привезли на позиции 58-й бригады в Бахмуте, которая расквартирована в муниципальном здании. Через некоторое время штаб попал под обстрел.

"Солдаты бросились в укрытие или нырнули на землю. После десятка или около того ударов все было кончено. Над двором висел едкий дым, вокруг валялись осколки стекла. - Все живы? - крикнул солдат.

Солдаты, находившиеся во дворе, не пострадали. Но в результате ракетного удара погибли семеро мирных жителей и шестеро получили ранения по соседству с военной базой", - пишет Крамер.

Как писала "Страна", 10 августа в Украине сообщали об ударе по центру Бахмута, где погибли 7 человек. По данным Офиса генпрокурора, удар наносился по гражданским объектам.

По данным генштаба, 10 августа ВСУ отбили атаки под Бахмутом и Авдеевкой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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