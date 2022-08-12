В пятницу, 12 августа, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары к востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, а также к северу и юго-западу от Донецка.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

По данным Института изучения войны, российские силы, вероятно, концентрируют силы на Бахмутском направлении.

На Харьковском направлении 11 августа российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак.

Что касается ситуации на юге, сообщения о продолжающихся украинских ударах по российским командным пунктам в пределах досягаемости HIMARS указывают на то, что российские силы, вероятно, сохраняют или передислоцируют командные пункты вблизи линии фронта в ожидании украинского контрнаступления.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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