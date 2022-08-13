В субботу, 13 августа, в Украине идет уже 171-й день войны с Россией.

Россияне наступаю на Зайцево возле Горловки. Сама Горловка под сильными обстрелами. Вчера там загорелся завод "Стирол".

Идут бои под Бахмутом. Продолжается атака РФ на Авдеевку под Донецком.

Подробнее об этих и других событиях, а также прогнозах, читайте в итогах за 12 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

13 августа

09:27 Спутниковые снимки белорусского военного аэродрома Зябровка, где на днях слышали взрывы.

В Беларуси заявили, что было единичное возгорание техники. На фото видны его последствия.

09:24 Видео последствий ночных прилетов по Харькову.

09:18 Россия призвала США "заставить Зеленского вернуться к переговорам, пока не поздно".

"Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров", - заявил директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев.

Также он пригрозил США разрывом дипломатических отношений с Россией, если Москву признают спонсором терроризма.

Ранее такое предположение уже высказывала спикер МИД РФ Мария Захарова.

09:12 Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам, пишет агентство Anadolu.

Они получили такое право как "соотечественники с тюркскими корнями". Теперь им не нужно будет жить в стране 8 лет, чтобы претендовать на ВНЖ.

Чтобы получить этот статус, нужно записаться на сайте и в назначенное время посетить региональное отделение миграционной службы Турции.

Отметим, что крымские татары с лета 2021 года считаются коренным народом и в Украине.

09:04 Украина объявила дефолт, считают глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch.

В пятницу они понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного дефолта" и "ограниченного дефолта". Агентства считают недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" с "CC/C".

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до "RD" с "C".

Ранее на этой неделе зарубежные кредиторы Украины поддержали просьбу страны о двухлетнем замораживании выплат по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

08:35 Последствия ночных ударов по Никопольскому району.

Жертв и пострадавших нет.

08:16 Пять мирных жителей погибли в Донецкой области за минувшие сутки: двое в Краматорске, по одному в Бахмуте, Кодеме и Курахово.

На неподконтрольной территории региона сообщили о гибели трёх человек.

08:14 Россия и Украина вряд ли добьются каких-либо решительных военных успехов в этом году, заявил Би-би-си глава военной разведки Великобритании Джим Хоккенхалл.

Вопреки прогнозам украинских спикеров, генерал говорит, что нереально ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы.

Хоккенхалл понимает желание Украины вернуть территорию, но не верит, что в этом году стороны будут способны на решительные действия.

При этом он допускает, что будут попытки наступлений и контратак.

Разведчик ожидает затяжного конфликта в Украине.

07:28 От ночного обстрела Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, прилет был в колледж, повреждены коммуникации, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены троллейбусы.

О погибших и раненых не сообщается.

На видео - запуск ракеты по Харькову, на фото - результаты удара.

07:19 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. На Ивано-Дарьевку под Северском наступают со стороны Спорного и Лисичанского НПЗ (то есть с северо- и юго-востока). Атакуют и соседнюю Выемку.

2. Атаки на Бахмут с востока, а также южнее - на Зайцево под Горловкой и Вершину - успеха не имели.

3. Атаки на Авдеевку и Красногоровку отброшены. В Песках продолжаются бои. Также идет наступление на Александрополь к северу от Авдеевки. Это явное движение на перерез трассе Константиновка-Покровск.

4. В Херсонской области противник наступал на Лозовое у левого берега Ингульца, но был отброшен.