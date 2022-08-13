Цены на еду в украинских магазинах заходят на новый круг. По данным Госстата, в июле продукты питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на рекордные 28,9%.

Для сравнения: в целом рост потребительских цен в прошлом месяце составил в годовом измерении 22,2%. То есть еда дорожает с опережением.

"Потребительская корзина прибавила в стоимости почти 30%, а к концу года ожидается плюс 40%", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Отметим, что прошлый месяц по ценам выдался еще не самым худшим: на рынке увеличилось предложение овощей и фруктов, из-за чего они дорожали не так существенно, как ожидалось ранее. Могут подешеветь и яйца.

"По этой продукции уже минус 28% с начала года, и может быть еще дешевле, если не восстановится полноценный экспорт", — говорит Олег Пендзин.

В сентябре украинцам обещают и обвал цен на гречку. Но в отношении этой крупы на рынке сохраняется большая интрига. Говорят, что уже идут поставки гречки из России. Правда, под видом казахстанской.

Впрочем, список продуктов, которые уже подорожали и будут дорожать еще, намного шире - от мяса и рыбы до молочки и кондитерских изделий.

По данным Нацбанка, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 22,6%.

"Дорожали мясные и рыбные продукты, масло, маргарин, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Более высокими темпами дорожало подсолнечное масло на фоне ожиданий активизации экспорта и высоких цен на мировых рынках", — отметили в Нацбанке.

В соцсетях уже гуляют фото гречки почти по 170 гривен и арбузов по 500 гривен за штуку. Эксперты ожидают дополнительного разгона ценников, особенно если в Украине введут дополнительный налог на импорт на уровне 10%, который сейчас активно обсуждают.

Дело в том, что по многим позициям украинская розница стала дефицитной и зависимой от импортных поставок. Например, те же овощи и фрукты после захвата южных регионов страны массово хлынули из Польши. Даже соль после остановки "Артемсоли" везут из-за границы: из Болгарии, Турции, Польши. То есть украинцам в любом случае придется переплачивать с учетом и роста валютного курса, и нового налога (если его, конечно, введут).

Разбирались, что происходит с ценами.

Арбузы с юга Украины - от 1,5 гривен, импортные - от 20

Ценники на еду в Украине стремительно растут с первых дней войны. В июле, по данным Госстата, продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем подорожали не существенно - всего на 0,8%. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост ценников рекордный — 29,5%. Причем динамика могла бы быть еще хуже.

Ситуацию немного скрасили овощи, которые в июле, по сравнению с июнем, подешевели почти на 2%, и фрукты (минус 5,4%).

Снижение цен связано с массовым появлением на рынке продукции нового урожая, которая начала поступать с опозданием из-за более позднего сезона.

Причем, по данным East Fruit, на многие овощи и фрукты ценники продолжают снижаться и в августе. Так, за прошлую неделю подешевела морковь (с 20-27 гривен до 20-25 гривен за килограмм), сладкий перец (верхняя планка была 85 гривен, стала 70 гривен), томаты из южных областей Украины (в конце июля были 10-15 гривен за килограмм, на прошлой неделе - 5-12 гривен), огурцы (с 10-14 до 9-12 гривен), кабачки (с 8-13 до 7-10 гривен) и т.д.

В то же время некоторые позиции, наоборот, начали расти в цене. Особенно это касается импорта. Скажем, импортный арбуз, ценники на который в конце июля стартовали с 15 гривен, на прошлой неделе вырос в цене до 20-30 гривен. На дыню ценник также вырос с 45-55 гривен до 50-55. Лук подорожал с 22-25 до 22-27 гривен за килограмм. Это, по словам экспертов, поясняется просто: поставщики начали подгонять ценники под новый валютный курс, который заметно подрос.

Из-за захвата Херсонской и части Запорожской областей предложение отечественных овощей и фруктов в нынешнем сезоне в разы ниже, чем обычно. Такая ситуация была прогнозируемой. Но ранее эксперты не видели в этом особых проблем для розницы, утверждая, что недостающие объемы мы импортируем из Европы. Что, собственно, сейчас и происходит.

Но уже по совсем другим ценникам, чем в начале войны, когда курс доллара был фиксированным, а налоги на импорт вообще сняли.

Сейчас цены на отечественную продукцию, которая все же частично идет с юга, и импортный аналогичный ассортимент различаются просто разительно. По данным East Fruit, если средняя цена импортной моркови составляет 20-25 гривен, то морковь с юга - 4-5 гривен. Ценники на свеклу соответственно 10-13 гривен и 3-4 гривен, на белокочанную капусту - 20-30 гривен и 4-5 гривен, на сладкий перец - 50-70 гривен и 5-8 гривен, на томат - 19-65 гривен и 5-12 гривен. Южные украинские арбузы стоят 1,5-2 гривны за килограмм, но их очень мало.

Остальные предлагают уже по 20-30 гривен, то есть разница получается до 15 раз (анализ сделан на основании цен торговых групп East Fruit Trade Platform и "Укропт") .

Поэтому по некоторым категориям овощей ценники побили многолетние рекорды. Например, морковь хоть и подешевела за последнюю неделю на 10%, сейчас стоит в 3,7 раз дороже, чем в августе прошлого года, что связано со снижением предложения отечественной продукции.

Но это сейчас, когда на рынок хлынул новый урожай и ценники, по идее, минимальные.

"С осени овощи и фрукты однозначно будут дорожать, так как наш рынок стал весьма зависим от импорта, а он с учетом валютных качелей и планов по новому налогу будет только расти в цене", — говорит Пендзин.

Хлеб и масло поставили на экспортный счетчик

Еще одна категория, ценники на которую подтягиваются вслед за внешними трендами, — продукты переработки нашего экспортного товара, в первую очередь, хлеб и подсолнечное масло.

По данным Госстата в июле хлебопродукты подскочили в цене сразу на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 36,9% в годовом измерении.

"Это связано с ожиданиями по открытию экспорта зерна и высокими ценами на него на мировых биржах. Так как экспорт пошел, хлеб до конца года подорожает еще минимум на 10%", - говорит Пендзин.

В Нацбанке с ожиданиями активизации экспорта связали также подорожание подсолнечного масла, которое в прошлом месяце прибавило в цене 0,7%.

На 8,7% за месяц подорожали также яйца. Но с начала года по яйцам произошло большое снижение цены - минус 28,1%.

"Это связано с перепроизводством и падением экспортных поставок. Если экспорт полноценно не заработает, будет дальнейшее снижение цен", — говорит Пендзин.

Золотая рыба и колбаса под заказ

В июле неожиданно рванули ценники на мясо и рыбу. Мясо подорожало на 1,5% за месяц (хотя за год динамика ниже, чем в целом по категории продуктов питания - всего 17,9% против 28,9%), рыба - на 1,9% (на 32,5% за год).

По рыбе ситуация, в общем, понятна.

"Рыба и рыбные продукты у нас в основном импортные. Так как доллар подрос, а порты заблокированы подорожание было прогнозируемым. И дальше рыба будет скорее всего расти в цене", — говорит Олег Пендзин.

Что касается мяса, то, по данным Украинской ассоциации свиноводов, тренд на удорожание сохранился и в августе. За эту неделю закупочные цены на свинину выросли до 62-65 гривен (неделей ранее были меньше 60 гривен за килограмм). При этом, как отметили в профильной ассоциации, спрос заметно превышает предложение. Во многом это связано с войной: в ходе боевых действий большое поголовье скота было попросту уничтожено.

Что касается переработки, то тут в Ассоциации выделяют несколько проблем: у предприятий не хватает средств из-за ухудшения ситуации с возвратом дебиторской задолженности (в основном, плохо стали платить торговые сети), сложности с закупкой сырья и подорожание импортных составляющих (упаковка, специи и др.) из-за роста курса доллара.

Поэтому на рост ценников настроены как в хозяйствах, так и на перерабатывающих предприятиях. Но с мясом (если не считать самую дешевую курятину) эластичность спроса очень низкая.

"Мясо для украинцев и так уже стало роскошью, его едят мало. Поэтому рост цен - это новый виток снижения продаж", - отмечает Пендзин.

Об этом говорят и в Ассоциации свиноводов. По словам экспертов, переработчики опасаются переориентации потребителей на более дешевую продукцию, снижения продаж охлажденного мяса и колбас. Поэтому многие мелкие предприятия в регионах попросту переходят в режим работы под заказ.

Гречка по 170 и поставки из России?

Интересная ситуация с крупами. С начала войны ценники на них рванули вверх. При этом каши не мясо. Как бы дорого они не стоили, люди все равно их покупают, так как ничего более дешевого в рационе украинцев все равно нет.

В итоге на волне ажиотажного спроса гречка в июне подскочила в цене до 120-150 гривен за килограмм, говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовый.

Ценники разогнали пессимистические прогнозы на будущий урожай: с посевной аграрии запаздывали, им не хватало семян, поэтому были риски срыва кампании.

Что происходит с ценами на гречку сейчас? На днях в Телеграм-каналах появились фото гречки из киевского супермаркета по 168 гривен за пакет 800 граммов. Ценник, прямо скажем, рекордный. Хотя из фото непонятно, в каком именно магазине оно сделано.

"Я видел и фото с еще более шокирующими ценниками: 183 гривны за пакет. Но живьем такую дорогую крупу не нашел. Средняя цена - около 100 гривен. По сравнению с июнем в прошлом месяце цены снизились на 20%. Причина - рост импорта. К нам снова идут поставки российской гречки, правда, под видом продукции из Казахстана. В июле было завезено около двух тысяч тонн, чего вполне достаточно для стабилизации цены. В России гречка стоит в пересчете на гривну около 40 гривен за килограмм, поэтому бизнес за ней охотится. Что касается отечественной продукции нового урожая, то ее, вопреки пессимистическим прогнозам, будет достаточно. За счет расширения площадей (в прошлом году было засеяно 80 тысяч гектар, в этом — 120 тысяч) крупы на рынке будет достаточно, и уже в сентябре мы ожидаем снижения цены на 20-30%, то есть верхняя ценовая планка будет не выше 80 гривен. Но даже при этом импорт российской гречки остается очень интересным для нашего бизнеса, так как рентабельность зашкаливает", — рассказал нам Громовый.

Впрочем, не факт, что гречки по 168 гривен не существует. Эксперты предположили, что по таким ценам крупу вполне могли выставить в небольшом магазинчике. Ведь цены в торговых точках даже в пределах одного города сейчас сильно различаются - многое зависит не только от прайса закупки, но и от условий поставок, стоимости логистики. Так как небольшие магазины продают мало, а деньги возвращают с задержками, им в последнее время повысили закупочные цены.

"В среднем цена гречки составляет от 80 до 108 гривен за килограмм в зависимости от торговой точки", - отметил Пендзин.

По его словам, не наблюдается особых проблем и с другими крупами. Так, рис в июле подорожал, но незначительно - с 62 до 62,3 гривен за килограмм. Пшено подешевело за месяц на 1-2 гривны за килограмм (до 30-31 гривны).

Кроме того, как рассказал нам глава концерна "Ярослав", в который входит Киевская макаронная фабрика, Александр Барсук, на 10% снизилась цена на макароны.

Что будет с ценами дальше?

Несмотря на то, что некоторые продукты могут притормозить в цене или даже подешеветь (скажем, крупы или яйца), в целом еда в Украине будет дорожать.

Производители, импортеры и розница находят сотню причин, чтобы аргументировать рост ценников. Первые говорят о подорожании газа для промышленности, что тут же ударит по себестоимости. На август-сентябрь прогноз по газу - до 45 гривен за тысячу кубов.

"Пока нам предлагают по 36,6 гривен за куб. Если повысят в 1,5 раза - посыпется все", — говорит Барсук. Многие сахарные заводы опасаются, что при таком дорогом газе не смогут запустить сезон сахароварения, а сахар будет дорожать.

Импортеры пугают валютными качелями и налогом на импорт в 10%, который сейчас прорабатывает Кабмин. В условиях дефицита по многим категориям продуктов отечественного товара импортеры вполне могут позволить себе переписывать ценники. Скажем, соль, которую сейчас везут из Турции, Болгарии и Польши, с учетом девальвации гривны и нового налога может подорожать минимум на 15%. То же самое со многими видами сыров, винам и др. Те позиции, которые станут "непроходными" по цене на наш рынок, попросту перестанут возить.

Есть оправдание высоким ценам и у торговцев — дорогая логистика. В стране идет война, угрозы для складов никуда не делись, плюс сильно различаются условия доставки в разные города страны. Поэтому и поставщики, и торговые сети пытаются заложить риски в цены на продукцию.

По мнению Олега Пендзина, к концу года потребительская корзина потяжелеет на 40% в годовом измерении. И это при том, что покупательский спрос продолжает сокращаться - людям попросту не за что покупать еду. То есть при малейшем улучшении "аппетита" у украинцев, разгон ценников может еще больше ускориться.