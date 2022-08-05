По данным на конец июня индекс доступности продовольствия (ИДП) в Украине упал на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за подорожания основных продуктов питания.

Об этом говорится в исследовании KSE "Агроцентр", которое эксперты провели вместе с Минагрополитики.

По данным специалистов, на это повлияли сезонные факторы и захват оккупантами украинских территорий.

Основная причина снижения индекса - рост в средней цене корзины продуктов питания. По состоянию на 27 июня - 1 июля, цена корзины выросла на 17,5% по сравнению с ценой, которая фиксировалась в период с 23 по 27 мая. Причиной такого роста цен стали сезонные факторы - в магазинах появлялись ранние овощи нового урожая, которые стоили дороже прошлогодних.

На цены также повлияла российская оккупация регионов-производителей овощей. В частности, сезонный рост усилила оккупация Херсонской области, которая является одним из лидеров производства овощей в Украине.

В целом, цены продолжают подниматься из-за перебоев в цепях поставок, проблем с логистикой.

Наибольший рост цены корзины в июне наблюдался в Хмельницкой и Одесской областях. Там она подорожала на 22,6% и 21% соответственно.

По состоянию на начало июля цены начали немного снижаться, говорят эксперты.

Напомним, ранее специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua проанализировали, как за год в украинских супермаркетах изменились цены на ягоды.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине зашкаливают цены на овощи и фрукты.