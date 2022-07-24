В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о сезонных овощах, которые помогут наладить режим питания в условиях военного времени.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Война заставила многих пережить стресс, прочувствовать травматический опыт переездов и длительных поездок в чужие города и страны. В таких условиях наладить здоровое питание – задача не из легких. Однако сбалансированная пища, богатая витаминами и микроэлементами может укрепить ваш организм. Также правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье", - сообщают медики.

Лето в разгаре, а значит, время свежих овощей и фруктов, которые сейчас доступнее и вкуснее, чем в любое другое время года. В ЦОЗ рассказали о десяти полезных сезонных овощах, которые обязательно следует включать в рацион:

Свекла. Время корнеплодов только начинается. Свекла еще не имеет своей характерной плотной структуры, но содержит больше сладкого сока. Благодаря высокому природному содержанию калия и нитросоединений, свекла будет полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации давления. Красный пигмент свеклы – беталаин – оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действие, производит положительный эффект при метаболических и желудочно-кишечных заболеваниях. Сладкий перец. Перец является источником витаминов А, С, Е и витамина В6. Зрелый сладкий перец содержит в 6 раз больше витамина С, чем лимон. А в красном и желтом перцах содержание провитамина А (каротина) такое же, как в моркови. Некоторые сорта перца содержат жгучее вещество капсаицин, обладающее противовоспалительными, болеутоляющими и онкопротекторными свойствами. Морковь. Хотя морковь доступна круглый год, сейчас она особенно вкусна. Морковь не только источник микроэлементов, а также имеет разные витамины. В частности, она - один из лидеров по содержанию провитамина А, необходимого для хорошего зрения, крепкого иммунитета и здоровой кожи. А еще, морковь, как и свекла, богата фолатами, необходимыми детям и беременным женщинам. Кукуруза. Кукурузные зерна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а также аскорбиновой кислотой. А еще в ней содержатся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также микроэлементы: никель и медь. Но главное – кукуруза является источником клетчатки, полезной для пищеварения. Огурцы. Огурец содержит аскорбиновую, фолиевую и пантотеновую кислоту, а также другие витамины и биологически активные вещества. Эти овощи могут уменьшить чувство голода, утолить жажду и одновременно насытить полезными витаминами и минеральными веществами. Молодая фасоль. Фасоль содержит белки, витамины и минеральные вещества. Именно фасоль является источником растительного белка. Ее можно использовать в супах, салатах, мясных и овощных блюдах. Молодой картофель. Хотя традиционно картофель рассматривают как углеводную пищу, летний молодой картофель относят к крахмалистым овощам. В нем меньше углеводов и больше воды, чем в зрелом осенне-зимнем картофеле. Готовить молодой картофель можно даже с хорошо вымытой шелухой. Помидоры. Помидоры летом кардинально отличаются от тех, которые мы покупаем в супермаркете зимой. Кроме высокого содержания провитамина А, витамина С и других витаминов, помидоры содержат особое полезное вещество – ликопин, являющийся антиоксидантом и способный снижать риск развития рака. Это вещество становится более доступным, если помидор подвергнуть термической обработке. Лук. Молодой лук летом уместен к любому блюду. Ему присущи антиоксидантные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. Лук богат витамином С, минеральными веществами. Можно добавлять зеленые ветки и корешки лука в свежую или термически обработанную пищу. Баклажаны. Кроме витаминов и минеральных соединений в баклажанах высокое содержание полифенолов. Они полезны для сердечно-сосудистой системы человека, препятствуют развитию диабета, снижают риск развития рака и укрепляют иммунитет. Также сырые и отварные баклажаны обладают выраженным антибиотичным эффектом.

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, как правильно питаться при сахарном диабете.

Также "Страна" сообщала, что медики дали советы украинцам, как правильно питаться при туберкулезе.