Центр общественного здоровья напомнил украинцам, что соблюдение плана здорового питания - лучший способ держать уровень глюкозы в крови под контролем и предотвратить осложнения сахарного диабета.

"Поскольку питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки, оно положительно влияет на ваш организм и ассоциировано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. А употребление нежирных молочных продуктов может снизить риск снижения костной массы в будущем", - пишет ЦОЗ.

Основы питания, о которых украинцы должны помнить:

Питаться нужно трижды в день, последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Выбирайте продукты с высокой питательной ценностью.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Соблюдайте принцип "здоровой тарелки", где в 1 приеме пищи должны быть белки, жиры, углеводы.

Избегайте продуктов, повышающих уровень глюкозы в крови:

овощей с высоким содержанием крахмала (картофель, кукурузу) и высоким гликемическим индексом (вареная свекла, морковь);

фруктов: бананы, виноград, груши;

хлебобулочных изделий: белый хлеб, булки, крекеры;

сухофруктов: финики, изюм, цукаты и т.п.;

сладких газированных напитков.

Обязательно обращайте внимание на количество углеводов, которые вы потребляете. Ведь продукты с высоким содержанием углеводов увеличивают уровень глюкозы в крови после еды. Если у вас сахарный диабет, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно рациона, который подходит именно вам.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

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