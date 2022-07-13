Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua проанализировали, как за год в украинских супермаркетах изменились цены на ягоды. Оказалось, что их стоимость выросла, причем больше всего на малину, голубику и дыню.

Об этом сообщает сайт EastFruit.

Весной эксперты прогнозировали повышение цен на ягоды и фрукты из-за войны минимум на 10%. Так, замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупреждал, что цены на ягоды вырастут из-за повышения себестоимости выращивания и уменьшения их доступности. Однако рост цен существенно превзошел все прогнозы. По последним данным Госстата, ягоды и фрукты подорожали на 22,4% по сравнению с июнем 2021 года.

Цены на ягоды

По данным Zakaz.ua, подорожание коснулось почти всего ассортимента ягод. Больше всего выросла цена на малину – на 197%. В фасованном виде она стоит 198 гривен за 250 г.

Также значительно выросла цена на голубику. Ягоды в этом году можно приобрести за 470 грн/кг, что на 127% больше, чем в июле 2021 года.

Также подорожали:

ежевика — на 120% (129 грн за 200 г);

красная слива — на 96% (129 грн за 1 кг);

черная смородина — на 25% (160 грн за 1 кг);

жимолость – на 23% (35,99 грн за 150 г).

Наименьший рост цен наблюдается на красную смородину (+3%, 99 грн за 1 кг), клубнику (+3%, 80 грн за 1 кг) и крыжовник (+7%, 93,60 грн за 500 г).

Есть и ягоды, которые упали в цене. Черешня, клюква и земляника подешевели на 33%, 16% и 9% соответственно.

Цены на бахчевые

Стоимость арбуза в столичных супермаркетах в среднем составляет 30,99 грн за килограмм, что на 61% выше, чем в июле прошлого года. Больше всего подскочила цена на дыню – на 144%. В этом году сладкий плод обойдется в 78 грн за 1 кг, тогда как в июле 2021 года цена составляла 32 грн.

Экономисты отмечают: в этом году значительного снижения цен на бахчевые плоды не будет, потому что в Украине большинство бахчевых культур поступало из Херсонской и с юга Запорожской областей. В этом году из-за оккупации Херсонщины и части Запорожской области в магазинах будут продавать импорт, что, безусловно, повысит стоимость.

Между тем цены растут ужасающими темпами не только в Украине. Так, в Испании рост цен обновил рекорд почти 40-летней давности.

А в США экстремально растут цены на продукты питания.