В июле газ для бизнеса стоил до 30 гривен за куб, под конец месяца - до 34 гривен. А за последнюю неделю ценник взлетел до 45 гривен.

По 45 тысяч гривен за тысячу кубов газ торговался, в частности, на Украинской энергетической бирже в четверг, 4 августа.

Предприятия закупают газ наперед, то есть, на ресурсе по заоблачным ценам будут работать с сентября.

"На август мы закупились по 28,5 тысяч гривен за тысячу кубов. На сентябрь прогноз - 41-45 тысяч", - говорит нам глава компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Но не все производители успели законтрактовать газ по июльской цене на август. И теперь вынуждены прямо сейчас переходить на газ по 45.

Бизнес от новых ценников просто в шоке. Тем более, есть прогнозы, что будет еще дороже.

На предприятиях говорят - газ по 45 гривен за куб просто добьет многие производства, которые и так выживают из последних сил.

Также бизнес прогнозирует очередную волну роста цен на продукцию и, соответственно, новый виток инфляции. О подорожании, в частности, предупреждают пищевики. Многие сахарные заводы вообще могут не запуститься на "золотом" газе.

Газовый удар по бизнесу идет по всей Европе. Но в Украине до недавнего времени он был не настолько заметным. Потребления газа в войну у нас сократилось, по данным Минэнерго, на 40%. Плюс есть дешевый газ собственной добычи, которым можно "разбавлять" дорогой импортный ресурс, и смягчать ценовой шок для предприятий. Тем не менее, ценники пошли на взлет.

"Это только разбег. На самом деле газ у нас может дойти до тааких же отметок, как в Европе, а это на сегодня больше 2 тысяч долларов или порядка 80 тысяч гривен за тысячу кубов", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Разбирались, почему дорожает газ для бизнеса, и что будет с ценниками в магазинах.

"На август - по 28, на сентябрь - по 45, на горизонте - газ по 80?"

Ценники на газ для бизнеса пошли в рост.

На последних торгах на Украинской энергетической бирже 4 августа был зафиксирован рекорд - 45 тысяч гривен за тысячу кубов (с НДС).

Отметим, что такие цены бизнес уже видел - на волне ажиотажа в конце прошлого года газ поднимался и выше 50-60 тысяч гривен за тысячу кубов. Но тогда, во первых, не было войны. Во-вторых, Кабмин пошел навстречу предприятиям, и многие получили квоты на дешевый газ по льготному списку (в него попали, в частности, многие пищевые производства).

Но сейчас ситуация другая. По предприятиям уже ударила война, резкой рост затрат на сырье и логистику. Поэтому газ по 45 многих может попросту добить. Причем, не факт, что это последняя цена. Может быть еще дороже.

Как говорит Сергей Вовченко, на сентябрь газ для них может подорожать на 12,5-16, 5 гривен на кубе - с 28,5 до 41-45 гривен (то есть, рост - порядка 50%).

"Цены могут быть еще выше. На европейских биржах по состоянию на 4 августа ценник уже на уровне 2280 долларов за тысячу кубов. 45 тысяч гривен - это пока существенно ниже. Так что есть еще куда расти", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. "С 1 июня цена на газ на европейском хабе TTF выросла вдвое. Понятно, что это не может не сказываться на ценах для украинских предприятий", - добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. По словам Рябцева, газ для бизнеса и дальше будет дорожать - вплоть до 80 гривен за куб и даже выше.

О том, как дорогой газ бьет по бизнесу в Европе, мы уже писали. Заводы сокращают производство и повышают цены, во многих отраслях - настоящий коллапс. У нас цены на газ также формируются по импортному паритету, то есть, с учетом котировок на европейских хабах.

"Частники остановили продажи"

Но в этот раз всему виной не только газовый кризис в Европе.

Как говорят эксперты, одной из причин резкого роста цен на газ в Украине стало снижение предложения от частных добытчиков.

Якобы, они не смогли договориться с правительством по уступкам по ренте (ценник на которую привязали к бирже TTF, а с учетом роста цен на газ в Европе, на сегодня это порядка 35 тысяч за тысячу кубов). Переговоры по этому поводу велись, и на июль ожидалось решение Кабмина со «скидками», но пока его нет. В итоге, как говорят в компаниях, продавать газ ниже 40-41 тысячи за тысячу кубов попросту нерентабельно.

При этом "Нафтогаз", который, якобы, должен был выкупать газ у частных компаний по рыночной цене, на самом деле таковой пока не предлагает.

В Ассоциации гозодобывающих компаний ситуацию с приостановкой продаж газа официально не комментируют. Но ранее исполнительный директор Ассоциации Артем Петренко заявлял, что по итогам года добыча упадет на 7-8%. Плюс - есть несколько проблем, которые "требуют решения".

"Важным является пересмотр подхода к определению базы налогообложения газа, существующий не отвечает ценовой конъюнктуре, которая сложилась на украинском газовом рынке в условиях военного положения", - отмечал Петренко. Газодобытчики настаивали на дерегуляции бизнеса, справедливой и понятной фискальной политике и др.

По данным наших источников, переговоры газодобытчиков с правительством продолжаются.

"Компании все же рассчитывают, что им пойдут на уступки, ведь, к примеру, по нефтепродуктам лоббисты сумели добиться отката по налогам и фиксированным ценам", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"На самом деле главная проблема сейчас - привязка к импортному паритету при ценообразовании и даже расчете ренты. У нас практически нет импорта газа сейчас. Тем не менее, полтавскому молокозаводу продают полтавский газ по цене, которая сложилась на голландской бирже. При этом в Украине с начала войны настолько упало потребление газа со стороны промышленности, что потребности можно спокойно закрывать газом внутренней добычи, и продавать его предприятиям реально не по 45 гривен за куб, а по 10 гривен. По 12-15 можно уже с учетом доставки покупать", - считает Геннадий Рябцев.

В Минэнерго отчитались, что с начала войны потребление газа в Украине сократилось на 40%. Понятно, что снижение объемов идет в основном за счет "умирающей" промышленности.

"То есть, по году реально было бы вписаться в потребление 20 млрд кубов, при том, что у нас внутренняя добыча в прошлом году была 19,6 млрд, а в этом даже с учетом снижения объемов будет не намного ниже. Но, понятно, что частный бизнес продавать свой газ (а это не менее 4 млрд кубов) себе в убыток не будет. То есть, государству придется или пересмотреть формулу по ренте (а это - минус поступления в бюджет), или предложить компаниям рыночную цену газа (что также чревато бюджетными тратами, учитывая, что "Нафтогазу" платить нечем). Есть еще вариант - выставить рыночные цены бизнесу, и пусть платит он. По такому пути, очевидно, и решили пойти", — говорит Юрий Корольчук. При этом в прошлом году, когда ценники на газ начали зашкаливать, правительство все же нашло решение и начало продавать дешевый газ предприятиям по так называемы "льготным спискам" (приоритетные отрасли получили значительные скидки).

"С началом войны все это поставили на стоп. И как предприятия будут выживать дальше - вопрос открытый. Придется еще больше повышать ценники на готовую продукцию, а кто не впишется в рынок - просто умрет", - говорит Рябцев.

Руководитель аналитического департамента компании Libertex Андрей Шевчишин считает, что "субсидировать бизнес" у государства сейчас попросту нет возможности. "То, что удерживают цену на газ для населения, еще можно понять. Но субсидировать еще и бизнес возможности сейчас нет. Впереди зима, отопительный сезон, мировые цены в облаках. Европа тоже не знает, ка пройти этот период. Наивно было бы полагать, что у нас будет по-другому", - подытожил он.

Что будет с ценами?

Подорожание газа почти вполовину - это серьезный удар по промышленности и ценникам в магазинах.

По разной продукции доля газа в себестоимости разная. К примеру, у тепличников она превышает 50%, у хлебопеков составляет порядка 20%, у молочников - около 10% и т.д.

Соответственно, от этого зависит рост ценников. По хлебу это может быть плюс 7-10% к розничной цене, по молоку - около 5%.

"Большая доля газа в производстве цемента и удобрений, но все это сейчас стоит", - говорит Корольчук.

Дорогой газ - это удар по аграриям, которые сейчас собирают новые урожай, а его нужно сушить, то есть, без газа не обойтись.

Под вопросом также - сезон сахароварения. С одной стороны, в Украине в этом году очень хороший урожай свеклы. С другой - у сахарозаводчиков доля газа в себестоимости продукции может достигать 60%. Поэтому те, кто не успел закупить газ по более дешевым ценам, в сентябре могут не запуститься, - рассказал нам эксперт на рынке сахара. В целом же сахар, произведенный на дорогом газу, может подорожать на 20% и больше.

В то же время Андрей Забловский говорит, что бизнес держал в уме подорожание газа. Поэтому этот фактор уже учтен в ценах. Но, понятно, что если газ пойдет на новые рекорды (скажем, будет по 80, как предрекают эксперты), то ценники в любом случае придется переписывать.

Напомним, ранее "Страна" писала, что по данным министра энергетики, использование газа в Украине во время войны сократилось на 40%.

Также мы разбирались, почему украинцы получают странные платежки за газ и рискуют остаться без субсидий.