Совет Европы утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние 5 лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Цель снижения спроса на газ - сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", - говорится в сообщении.

Также Совет "уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок – в этом случае ограничение потребления станет обязательным.

По данным The Economist, европейский план по сокращению потребления газа на 15% не выдержит испытания холодной зимой.

Напомним, министры энергетики ЕС согласились сократить спрос на потребление газа.

Позже сообщалось, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.

Также писали, что Польша против плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа.