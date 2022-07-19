Еврокомиссия может потребовать от стран-членов Евросоюза сократить потребление газа, если государства не будут экономить топливо самостоятельно, а ситуация со снабжением ухудшится.

Об этом сообщает Die Welt в публикации "Фон дер Ляйен хочет заставить страны ЕС экономить газ", ссылаясь на проект плана ЕС на случай чрезвычайной ситуации в области газа.

"Если хозяйства и компании в странах-членах добровольно не накопят достаточные объемы газа, а ситуация со снабжением значительно ухудшится, то Брюссель без консультаций с национальными правительствами установит целевые показатели по экономии, которые национальные правительства должны выполнить", - пишет издание.

Ранее Bloomberg писал, что из-за аномальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.

Сейчас Европа пытается максимально заполнить газовые хранилища в преддверии зимы, поскольку опасается перекрытия поставок из России.

В Германии, например, уже заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1" 21 июля.

А тем временем украинские власти опасаются, что западные страны начинают "капитулировать" перед Россией. Поводом для подобных рассуждений стало согласие Канады вернуть турбину от газопровода "Северный поток - 1".