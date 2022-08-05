Из-за войны с Россией использование газа сократилось на 40%. На зиму может потребоваться меньше, чем ожидалось.

Об этом сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, из-за этого план по заполнению газохранилищ можно повысить с нынешних 12 млрд кубометров до 19 млрд кубометров.

Из них по импорту "Нафтогаз" намерен закупать около 2,7 млрд кубометров и 1,8 млрд – на внутреннем рынке. Отмечается, что из-за роста мировых цен на газ дефицит "Нафтогаза" во время подготовки к отопительному сезону может составить 219 млрд гривен.

Глава Минэнерго добавил также, что часть газа может быть использована для генерации электроэнергии, поскольку из-за войны могут быть проблемы с доставкой угля тепловикам.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодня готова к будущему отопительному сезону на 60%, при этом в правительстве планируют ускорить процесс подготовки.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.