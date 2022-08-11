В Украине ускорилась годовая инфляция. Фото: "Страна"

Инфляция в Украине в июле 2022 года составила 22,2% (по сравнению с июлем 2021-го). Рост потребительских цен за месяц замедлился до 0,7%. 

Об этом свидетельствуют данные Госстата. 

"Инфляция на потребительском рынке в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022-го составляла 0,7%, с начала года – 18,2%. Базовая инфляция в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022-го составила 1,2%, с начала года – 12,7%", - сообщает Госстат. 

В июле 2022 года инфляция по сравнению с июлем-2021 составила:

  • продукты питания: 28,9%
  • алкогольные напитки: 19,9%
  • одежда и обувь: -2,6%
  • жилье и коммунальные услуги: 3,6%
  • бытовая техника: 16,2%
  • здравоохранение: 13,6%
  • транспорт: 40,4%
  • связь: 12,2%
  • отдых и культура: 10,8%
  • образование: 16,1%
  • рестораны и отели: 16,4%
  • услуги: 15%

Госстат уточняет, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на
0,8%. Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца. на 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4–1,9% подешевели фрукты, говядина и
овощи.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%. Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте. 

В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг – на 2,6%.

Инфляция в Украине в июле. Госстат

Инфляция в Украине в июле. Госстат

Напомним, "Страна" писала о том, как девальвация гривны ударит по ценникам в магазинах.

Также мы сообщали, что в июле Днепре вполовину подняли цены на проезд в общественном транспорте.

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