Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала двадцать крупнейших экономик мира, а также все другие страны применить надлежащие инструменты для снижения инфляции, угрожающей глобальному экономическому восстановлению.

Об этом глава МВФ заявила в субботу, 16 июля, выступая на министерской встрече G20 на Бали (Индонезия).

"Прежде всего, страны должны сделать все от них зависящее, чтобы снизить инфляцию. Если этого не сделать, это может угрожать экономическому восстановлению и ухудшить уровень жизни уязвимых слоев населения", - сказала глава Фонда.

Глава МВФ сообщила, что война России против Украины не ослабляется, что создает дополнительное давление на цены. В то же время продолжающиеся сбои в торговле и появление новых "узких мест" в глобальных цепях поставок все больше тяготят мировую экономическую деятельность.

Георгиева добавила, что на уровне национальных экономик активизируются центральные банки, что является "хорошей новостью". Однако это лишь часть усилий, необходимых для ответа на вызовы. В этой связи она призвала правительства обеспечить независимость центробанков, а также формировать фискальную политику таким образом, чтобы помогать, а не препятствовать их усилиям.

Кроме того, глава МВФ заявила, что страны G20 должны проявить лидерство, чтобы вместе преодолевать новые вызовы для мировой экономики, одним из которых является продовольственная безопасность.

Напомним, на встрече G20 не смогли согласовать итоговое заявление по войне в Украине из-за Индии, Китая и ЮАР.

Ранее мы писали, что в МВФ хотят, чтобы Украина продолжала выплачивать свои долги фонду.

Также "Страна" сообщала, что по данным Bloomberg, Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.