Продажи новых автомобилей в Европе упали до минимума 1996 года из-за проблем с поставками деталей и рекордной инфляции. Больше всего пострадал Volkswagen AG: количество зарегистрированных продаж сократилось на 24% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет Bloomberg.

В то время как производители, включая VW, BMW AG и Mercedes Benz AG, заявили в прошлом месяце, что нехватка полупроводников начала уменьшаться, требуется время, чтобы любое увеличение производства дошло до выставочных залов.

Производители также имеют дело с затратами на сырье и энергию, которые способствуют росту цен на автомобили.

"В ближайшее время отрасль не преодолеет ограничения поставок", - сообщили в LMC Automotive.

Как писала "Страна", BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе из-за войны в Украине. Причиной этому стала нехватка комплектующих украинского производства.

Также мы сообщали, что французский концерн Renault решил продать две трети российского "АвтоВАЗ" и покинуть Волжский завод. После этого РФ перевела в свою собственность активы Renault. На заводе компании будут выпускать "Москвичи".

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.