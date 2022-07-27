Федеральная резервная система США 27 июля снова резко повысила размер своих ставок - на 0,75% годовых: с 1,50–1,75% до 2,25-2,5% годовых.

Об этом говорится в его официальном сообщении.

В нем отмечается, что таким образом ФРС пытается побороть активно растущую инфляцию, которая в июне вышла на 9,1% - 40-летний максимум. Цель американских властей уменьшить ценовой индекс до 2%, что непросто в условиях растущих цен на энергорынке.

Также Федрезерв высокими ставками пытается поддерживать интерес к доллару, поддержать курс (вышел на 1:1 к евро), и сохранить его статус основной мировой резервной валюты.

Нынешнее повышение ставок уже четвертое с начала 2022 года:

в июне - на 0,75% годовых;

в мае - на 0,5% годовых;

в марте - на 0,25% годовых.

Предыдущие повышения привели к тому, что курс доллара практически сравнялся с курсом евро. И стали одной из причин снижения рыночного курса гривны к доллару с 35 до 41.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что Белый дом таким образом продолжает борьбу с инфляцией и теперь следует ожидать очередного укрепления американской валюты как на мировом рынке, так и в Украине.

Предыдущее повышение на 75 б.п было принято впервые с 1994 года.

Чиновники прогнозировали, что до конца года процентная ставка ФРС будет повышена как минимум до 3%.

Ранее мы писали, что курс доллара к гривне на фоне объявленного дефолта "Нафтогаза" продолжает падать и уже закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривень за доллар.

Как говорят банкиры, на настроениях бизнеса и, отчасти, населения, негативно сказался вчерашний дефолт "Нафтогаза", после которого на Западе начали говорить и про дефолт всей Украины. Торговцы валютой этой ситуацией пользуются.

Также сообщалось, до конца года НБУ может еще раз существенно "уронить" курс гривни. Об этом говорится в публикации украинской версии журнала Forbes.

"Девальвация будет продолжаться, вопрос в ее масштабе. При правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина, вообще власти до конца года можно иметь не более 40 грн/$, если брать рыночный курс", - пишет издание со ссылкой на экспертов.