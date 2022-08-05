В Украине уже в скором времени может появиться еще один налог на импортные товары в размере 10% от стоимости. Ввести плюс 10% на импорт Кабмину рекомендовал Национальный банк наряду с советами провести секвестр бюджета, ввести квоты на "печать гривны" и другими.

Правительство уже запустило эту идею в реализацию. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Кабмин начал подготовку законопроекта о дополнительном сборе на импорт 10%.

"Выбрали концепцию не дополнительных пошлин (которая сложна в администрировании), а внедрения 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг. В соответствии с расчетами правительства это должно снизить спрос на импортные товары и давление на гривну. Ожидается, что Кабмин внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет", - написал нардеп в своем Телеграм.

Напомним: на импорт не так давно вернули все прежние налоги и пошлины (исключение составило разве что автомобильное топливо), которые отменяли в начале войны.

То есть, налоговая нагрузка на большинство импортных товаров в Украине и так довольно высокая.

Например, на автомобили помимо стандартных 20% НДС существует еще 10% ввозная пошлина плюс акциз, на большинство позиций продуктов питания - пошлина 5-12%, на бытовую технику и электронику - около 10% и т.д.

То есть с учетом дополнительных 10% налоги на импорт по многим товарам удвоятся. Импортеры уже заявили, что будут переписывать ценники.

"Будет плюс 10% к ценам и инфляции. За счет маржи импортеров уже нечего минусовать, лишнего нет. Максимум - гривна-две на литре", - сказал владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

При этом импортеры держат в уме еще и курс доллара, прогнозы по которому не вселяют особого оптимизма.

"С учетом курсовых рисков и лишних 10% сбора цены нужно повышать еще минимум на 15%, а то и больше", - говорят импортеры.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, покупать импортные товары по заоблачным ценникам смогут далеко не все украинцы, что приведет к снижению поставок. Это пойдет на пользу отечественным производителям, которые получат шанс увеличить свою рыночную долю. Правда, это касается только тех из них, кто смог выжить, сохранить производство и стабильность поставок в нынешних военных условиях. А смогли, к сожалению, далеко не все. Тем кто не смог, естественно, никакие 10% же не помогут.

Да и для бюджета не факт, что будет серьезная прибавка.

"Есть схемы минимизации таможенных платежей и вывода валютных средств, которые и сейчас вполне рабочие. Разве что увеличатся суммы взяток на таможне. А вот подорожание импорта, в том числе критического, может стать проблемой и для рядовых украинцев, и для бизнеса", - полагает он.

В Раде пока осторожно комментируют перспективы принятия закона.

Глава профильного комитета по налогам Даниил Гетманцев заявил "Стране", что пока не может комментировать этот законопроект, так как ждет от Кабмина его обоснование.

Разбирались, что значат дополнительные 10% на импорт для людей и украинской экономики.

Почему и зачем вводят 10%

Отметим: идеи о повышении налогов на импорт озвучивались и ранее. Например, не так давно министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в Украине могут измениться как налоговая нагрузка на товары, так и налоговый режим для ФЛП, что позволит увеличить поступления в бюджет.

Также Марченко назвал как один из вариантов дополнительный сбор на валютообменные операции.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить названия дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции при покупке импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор - говорить рано", - еще пару дней назад заявлял Марченко.

Но идея быстро созрела. Плюс 10% на импорт уже есть в рекомендациях Нацбанка правительству, а сегодня нардеп Железняк написал в своем Телеграм, что Кабмин начал готовить законопроект на эту тему, и уже в ближайшие недели его передадут в парламент.

"Ситуация очень сложная. Поступления в бюджет хотя и выросли в июле, все равно вдвое ниже расходной части, помощь от международных партнеров пока идет в недостаточном объеме. Больше трети экономики фактически не работает. Правительство лихорадочно ищет источники дополнительного поступления средств, но искать особо негде. Кроме как на импорт новые налоги попросту не на кого навесить - не на украинский же бизнес, который и так едва жив! Плюс 10% на импорте позволит снизить спрос на импортные товары и объемы его поставок без уменьшения поступлений в бюджет за счет дополнительного сбора. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность отечественного бизнеса. И приостановит вымывание из страны валюты", - говорит Пендзин.

С ним согласен и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Этот шаг вынужденный, так как фактически нет других дополнительных ресурсов для наполнения бюджета. Кроме того, нужно сокращать объемы импорта, чтобы остановить отток валюты из страны и снизить давление на золотовалютные резервы", - сказал он.

При этом, что показательно, власти не будут повышать пошлины на импортные товары. Как отметил Железняк, из-за того, что эта концепция "сложная в администрировании".

Хотя, по мнению Алексея Куща, "система ввозных пошлин тем и хороша, что позволяет регулировать объемы поставок и цены для потребителя на разные товары в зависимости от того, насколько та или иная продукция критическая". Скажем, для лекарств пошлина может быть нулевой, для холодильников - 10%, а красной икры - 30%.

Но пошлины на импортные товары разные - все зависит от конкретного кода ВЭД (внешнеэкономической деятельности), а таких кодов тысячи. Плюс импортеры давно научились минимизировать налоги на импорте, скажем, завозя один товар (пошлина на который более высокая) под кодом другого (налог на который ниже).

Поэтому от пересмотра таблицы пошлин отказались, решив закрепить на весь импорт одинаковый дополнительный сбор - плюс 10%.

Лишний повод переписать ценники

Главный вопрос - кто оплатит дополнительные 10%, говорит Забловский.

С одной стороны, многие импортеры уже и так давно считают доллар в ценниках на свои товары по 40, а то и больше. То есть запас прочности у них есть и они смогут поделиться 10% с государством, не повышая при этом цены для потребителей.

"Итоговая цена зависит от платежеспособного спроса. Именно под него, а не под пошлины, подстраиваются импортеры. Поверьте, запас прочности там есть", - говорит Пендзин.

В то же время Дмитрий Леушкин говорит, что на нефтепродукты цены сразу вырастут на 10%. Маржа, по его словам, не настолько высокая, чтобы нивелировать рост налоговой нагрузки.

Отметим, что заправщики пугали резким подорожанием и после того, как НБУ пересмотрел официальный курс доллара, увеличив его сразу на 25%. Но на АЗС бензин и дизель на четверть не подорожали. Прибавка в цене если и была, то не такая высокая, а через какое-то время многие сети и вовсе откатили ценники к прежним отметкам. Эксперты пояснили это большой наценкой на заправках - до 25 гривен на литре топлива. Плюс на рынке переизбыток предложения, что давит на цены.

Но непонятно, что произойдет в этот раз. Ситуация в разных сегментах рынка разная, и она постоянно меняется.

Как говорит Кущ, плюс 10% для всех может сильно ударить по импорту, в том числе критическому.

К слову, Железняк заявляет о том, что сбор в 10% введут тотально на весь импорт, без исключений. На самом деле, как говорит наш источник в Кабмине, исключения все же могут быть. Это, в частности, нефтепродукты и газ, возможно, отдельные лекарства, у которых нет отечественных аналогов. А также товары для армии.

Но что конкретно пропишут в итоговом документе, пока непонятно.

По словам руководителя аналитического департамента компании Libertex Андрея Шевчишина, решение о 10% на импорт "жесткое и не совсем своевременное".

"Почему его хотят ввести: чтобы снизить импорт и стабилизировать гривну, пополнить казну, защитить внутреннего производителя. Но многих импортных товаров и услуг, в том числе критических, просто нет на украинском рынке, и требуется только импорт. То есть все равно будут везти, только дороже. Это может еще больше разогнать инфляцию. По некоторым товарам вообще будет дефицит - ведь с учетом плюс 10% к ценнику их, как может оказаться, нет смысла везти в Украину. Это касается не только готовой продукции, но и, например, комплектующих. То есть будет удар как по рядовым потребителям, так и по отечественному бизнесу, конкурентоспособность которого якобы собираются повышать. Отдельная тема - оборонка. На товары, которые везут волонтеры, тоже будет плюс 10%?" - задал вопрос Шевчишин.

По его мнению, если сбор на импорт и будут вводить, то обязательно нужен список исключений (лекарства, товары военного назначения, нефтепродукты, газ и др). Иначе в стране просто начнется коллапс.

По словам руководителя Агентства медицинского маркетинга Юрия Черткова, за последний месяц медикаменты уже и так подорожали минимум на 15%. Если к ценнику добавится еще 10%, для многих украинцев лекарства могут стать попросту недоступными.

Что касается "необязательных" товаров вроде одежды или обуви, то тут объемы поставок могут просто обвалиться. Ведь покупать товар втридорога мало кто будет. А на то, что продолжат завозить, цены могут вырасти больше, чем на 10% - на 15-20%. Таким образом импортеры попытаются перекрыть потери на снижении поставок в физическом выражении (ведь расходы по многим статьям, скажем, на логистику, зарплаты, дистрибуцию остаются высокими).

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что импортные ткани уже подорожали на 25%, а будут еще дороже, что скажется и на стоимости готовых изделий, отшитых на украинских предприятиях. То есть выгода для отечественного бизнеса довольно сомнительная. В то же время производителям продуктов питания лишние 10% на импорте могут помочь. Так, если на волне отмены ввозных пошлин итальянские макароны практически сравнялись в цене с украинскими, то теперь разрыв стремительно увеличивается. Что повышает продажи отечественной продукции.

При этом, как говорит Алексей Кущ, расчеты властей на дополнительный приток средств и остановку оттока валюты из страны могут не оправдаться.

"Схемы никуда не делись и прекрасно работают, несмотря на войну. Стоимость импортных товаров можно попросту занизить, соответственно, уплатив меньше налогов. Лишние 10% сбора обогатят разве что таможенников, суммы благодарностей которым наверняка вырастут", - подытожил Кущ.