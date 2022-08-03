Все импортируемые в Украину товары будут облагаться дополнительным налогом в 10%. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

По его словам, правительство внесет законопроект в Верховную Раду в ближайшие недели.

"Подтверждаю – правительство уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт... Избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", – отметил Железняк.

Он добавил, что по расчетам правительства, такой шаг должен уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривню. Тем не менее, если подорожают все импортные товары и услуги без исключения, то и украинское производство, которое требует импортных компонентов, станет обходиться дороже.

Ранее председатель Совета НБУ Богдан Данилишин также рассказывал о планах ввести дополнительное налогообложение импорта как одного из компонентов программы Нацбанка, направленной на рассмотрение Кабмина.

Напомним, что сразу после начала войны Нацбанком была запрещена оплата любых импортных контрактов кроме так называемого "критического импорта", куда входило топливо, медикаменты, товары для нужд ВСУ и прочее.

Также в начале июля Нацбанк снял ограничения по оплате в валюте товаров не критического импорта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.