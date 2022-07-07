Ограничение по оплате в валюте товаров не критического импорта снято.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета по банкам, финансам и налогам Даниил Гетьманцев.

"Публикация завтра. Решение прогнозируемое и обещанное в связи с восстановлением импортных налогов. Ограничения по оплате отдельных услуг пока остались", - написал Гетьманцев.

Напомним, что сразу после начала войны Нацбанком была запрещена оплата любых импортных контрактов кроме так называемого "критического импорта", куда входило топливо, медикаменты, товары для нужд ВСУ и прочее.

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