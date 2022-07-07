Национальный банк Украины. Фото: НБУ

Ограничение по оплате в валюте товаров не критического импорта снято.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета по банкам, финансам и налогам Даниил Гетьманцев.

"Публикация завтра. Решение прогнозируемое и обещанное в связи с восстановлением импортных налогов. Ограничения по оплате отдельных услуг пока остались", - написал Гетьманцев.

Гетьманцев сообщил о снятии ограничений по оплате в валюте товаров не критического импорта

Напомним, что сразу после начала войны Нацбанком была запрещена оплата любых импортных контрактов кроме так называемого "критического импорта", куда входило топливо, медикаменты, товары для нужд ВСУ и прочее.

Ранее мы писали, что Нацбанк откажется от фиксирования курса гривни после возврата налогов на импорт.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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