Нацбанк снял ограничения по оплате в валюте товаров не критического импорта - Гетьманцев
Ограничение по оплате в валюте товаров не критического импорта снято.
Об этом сообщил в Telegram глава комитета по банкам, финансам и налогам Даниил Гетьманцев.
"Публикация завтра. Решение прогнозируемое и обещанное в связи с восстановлением импортных налогов. Ограничения по оплате отдельных услуг пока остались", - написал Гетьманцев.
Напомним, что сразу после начала войны Нацбанком была запрещена оплата любых импортных контрактов кроме так называемого "критического импорта", куда входило топливо, медикаменты, товары для нужд ВСУ и прочее.
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