Недавние удары ВСУ по мосту в Новой Каховке, вероятно, сделали невозможным для РФ переброску военной техники через Днепр двумя основными автомобильными мостами в Херсонской области: Антоновским и в районе Каховской ГЭС.

Об этом сообщает британская разведка.

По их данным, в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста, "который, вероятно, остается структурно подорванным".

"Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит только от двух пунктов пересечения понтонных паромов. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер любых ресурсов, которые России удалось накопить на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости сил", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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