ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего он стал непригоден для использования.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное"- говорится в сводке командования "Юг".

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