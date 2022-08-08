Правительство Германии исключает возможность запуска "Северного потока - 2" при любых раскладах - даже в случае сложной ситуации в отопительный период.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на сегодняшнем брифинге.

"Ясно также то, что "Северный поток - 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен", - заявил Хебештрайт.

На уточняющий вопрос, исключает ли канцлер ФРГ Олаф Шольц использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно.



"Да, он исключает это. Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", - сказал представитель правительства.

Ранее мэры немецких городов с острова Рюген предложили включить газопровод "Северный поток - 2". Однако Шольц заявил, что возможность запуска "СП-2" не рассматривается.

При этом "Газпром" фактически отказался устанавливать отремонтированную турбину на трубопровод "Северный поток - 1", чем поставил крест на надеждах ЕС на увеличение поставок газа по этой трубе.