Немецкий футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) из-за снижения поставок газа в Германию переводит в режим экономии свой стадион "Альянц-Арена".

Об этом пишет Bild.

Издание приводит такие параметры экономии расхода энергии:

наружное освещение включается только на 3 часа после наступления темноты, а не на 6, как раньше;

газовый обогрев газона заменен на воздушно-тепловые насосы, электроэнергия обеспечивается солнечными панелями, установленными на арене;

вентиляция и кондиционирование на всей территории стадиона будут снижены;

во всех туалетах только холодная вода.

Ранее Bild писал, что Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели. Однако из-за перегруза системы электросеть может выйти из строя.

Кроме того, для производства электроэнергии по-прежнему используется много газа. Именно поэтому немецкие политики призывают использовать атомные электростанции. Три АЭС в Германии еще действуют, но должны быть закрыты к концу года.

А издание Handelsblatt со ссылкой на оценку ведущих экономических институтов утверждает, что Германии не грозит дефицит газа зимой даже при небольшой загрузке "Северного потока - 1".