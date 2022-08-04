Резкое сокращение поставок природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток -1" привело к тому, что "Газпром", по всей видимости, начал сжигать газ в промышленных масштабах.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные НАСА сообщила финская телерадиовещательная корпорация YLE.

Как пишет сайт корпорации, еще 17 июня недалеко от российско-финской границы, возле компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа, появился гигантский факел .

Наблюдать его каждый день можно непосредственно через границу. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров НАСА подтверждают наблюдения. Никаких других очагов возгорания в этот период не обнаружено.

Факельное горение газа происходит при контролируемом и преднамеренном уничтожении горючего газа путем сжигания.

Финляндия не получает природный газ из России с мая, поскольку отказалась платить за голубое топливо в рублях, как того требует РФ.

В июне стало известно, что Финляндия перешла с трубного российского газа на сжиженный. Причем он тоже российский.

Ранее "Страна" писала, что с конца июля поставки по газопроводу "Северный поток - 1" составляют не более 33 миллионов кубометров в сутки (при общей мощности газопровода 167 миллионов кубометров).