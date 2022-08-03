В Германии, которая зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии, заявили, что не рассматривают возможности запустить "Северный поток - 2", но настаивают на запуске "СП-1".

Об этом пишут немецкие СМИ.

"Процесс сертификации "Северного потока - 2" был прекращен, есть другие мощности для поставок газа в Европу", - сказал канцлер ФРГ Шольц, который сегодня посетил предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре.

Там он осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину "Северного потока" и заявил, что она исправна и готова к подключению.

Напомним, Россия возобновила работу газопровода "Северный поток - 1", который после планового обслуживания будет работать на 40% мощности.

Ранее комментируя снижение поставок по "Северному потоку - 1", президент РФ Владимир Путин предложил в качестве решения запустить "Северный поток - 2". Это решение поддержали мэры немецких городов с острова Рюген.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.