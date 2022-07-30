Германия выключила фонтаны, премьер Испании отказался от галстука. Как в Евросоюзе экономят электроэнергию
Издание The Guardian опубликовало обзор мер экономии энергоресурсов, которые ввели в странах Евросоюза.
Для сокращения трат на газ и электроэнергию в ЕС решили:
- Во Франции магазинам с кондиционерами было приказано держать свои двери закрытыми, иначе им грозит штраф в размере 750 евро. Световая реклама запрещена с 1:00 до 6:00 везде, кроме вокзалов и аэропортов.
- Города в Германии выключают прожекторы на общественных зданиях, выключают фонтаны и навязывают холодный душ муниципальным плавательным бассейнам и спортивным залам.
- Греция обязала настраивать кондиционеры летом на температуру не ниже 27°С в общественных зданиях. Сотрудников также призвали следить за тем, чтобы компьютеры выключались в нерабочее время.
- Власти Ирландии рекомендовали домохозяйствам выключать термостат до 20°C в жилых помещениях и от 15°C до 18°C в коридорах и спальнях.
- Италия: общественным зданиям, за исключением больниц, было приказано не допускать, чтобы кондиционеры работали при температуре ниже 19°C летом и выше 27°C зимой.
- Испания. Сегодня премьер-министр Педро Санчес отказался от галстука и призвал других последовать его примеру, чтобы сэкономить энергию на кондиционировании воздуха.
Ранее мы писали, что Украина нарастит экспорт электроэнергии в Евросоюз в два с половиной раза.
Также "Страна" сообщала, что мир входит в экономический кризис, и разбиралась, что это значит для Украины.
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