Издание The Guardian опубликовало обзор мер экономии энергоресурсов, которые ввели в странах Евросоюза.

Для сокращения трат на газ и электроэнергию в ЕС решили:

Во Франции магазинам с кондиционерами было приказано держать свои двери закрытыми, иначе им грозит штраф в размере 750 евро. Световая реклама запрещена с 1:00 до 6:00 везде, кроме вокзалов и аэропортов. Города в Германии выключают прожекторы на общественных зданиях, выключают фонтаны и навязывают холодный душ муниципальным плавательным бассейнам и спортивным залам. Греция обязала настраивать кондиционеры летом на температуру не ниже 27°С в общественных зданиях. Сотрудников также призвали следить за тем, чтобы компьютеры выключались в нерабочее время. Власти Ирландии рекомендовали домохозяйствам выключать термостат до 20°C в жилых помещениях и от 15°C до 18°C в коридорах и спальнях. Италия: общественным зданиям, за исключением больниц, было приказано не допускать, чтобы кондиционеры работали при температуре ниже 19°C летом и выше 27°C зимой. Испания. Сегодня премьер-министр Педро Санчес отказался от галстука и призвал других последовать его примеру, чтобы сэкономить энергию на кондиционировании воздуха.

Ранее мы писали, что Украина нарастит экспорт электроэнергии в Евросоюз в два с половиной раза.

Также "Страна" сообщала, что мир входит в экономический кризис, и разбиралась, что это значит для Украины.