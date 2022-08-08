Из-за резкого роста цен на газ миллионы домохозяйств в Германии не смогут покрыть расходы на отопление, считают в Немецком союзе квартиросъемщиков.

Об этом глава организации Лукас Зибенкоттен заявил в интервью Tagesspiegel.

По его словам, из-за резкого роста цен на газ больше всего пострадают те, чьи доходы лишь немного превосходят порог, установленный на уровне госпособий.

"Речь идет о миллионах", - заявил Зибенкоттен.

В связи с этим он призвал провести реформу системы выплат вспомоществования на жилье, а также улучшить защиту от увольнения.

"Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия", - сказал Зибенкоттен.

По его мнению, получать подобные выплаты могли бы уже те, чей чистый месячный доход не превышает 5 000 евро на семью.

Напомним, в конце июля газ в Европе стал стоить более 2500 долларов за тысячу кубометров.

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