В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 августа, в которой говорится, что российские войска незначительно продвинулись в сторону Бахмута.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении отражен штурм противника в направлении Долины. На Краматорском направлении враг предпринял попытку ведения разведки позиций наших войск в районе Серебрянка, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого. Была попытка штурма неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки, но безрезультатная (российские Telegram-каналы пишут, что Спорное уже захватили). На Бахмутском направлении украинские воины обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара. Россияне вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцева, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех. На Авдеевском направлении враг вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел (Минобороны РФ заявляет, что Пески уже под их контролем, но украинская сторона это опровергает). На Новопавловском и Запорожском направлениях - безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

Также в Генштабе рассказали о ситуации на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Уды, Борщевая, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чепиль. Враг нанес авиационные удары возле Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

На Южнобугском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Веловка, , Потёмкино и Трудолюбовка. Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артаково. Вел воздушную разведку БПЛА. В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.