Главком ВСУ созвонился с главой штабов США и призвал помочь Украине с "усилением артиллерийского огня"
Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный созвонился с начальником американских штабов Марком Милли по вопросу необходимости усиления артиллерийского огня.
Об этом Залужный написал в Facebook.
Главком ВСУ попросил у США новой помощи с артиллерией.
"Активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", - сказал Залужный.
Также он заявил, что пятая часть российских сил вторжения уже разгромлена в Украине.
Напомним, Украина запрашивает у США боеприпасы для систем HIMARS и различные типы гаубиц в дополнение к M777, уже полученным на сегодня. Также Киев хочет получить американские разведывательные беспилотники.
Ранее мы писали, что 10 августа главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Деталей разговора Залужный не привел.
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Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".
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