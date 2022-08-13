Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный созвонился с начальником американских штабов Марком Милли по вопросу необходимости усиления артиллерийского огня.

Об этом Залужный написал в Facebook.

Главком ВСУ попросил у США новой помощи с артиллерией.

"Активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", - сказал Залужный.

Также он заявил, что пятая часть российских сил вторжения уже разгромлена в Украине.

Напомним, Украина запрашивает у США боеприпасы для систем HIMARS и различные типы гаубиц в дополнение к M777, уже полученным на сегодня. Также Киев хочет получить американские разведывательные беспилотники.

Ранее мы писали, что 10 августа главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Деталей разговора Залужный не привел.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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