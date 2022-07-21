Ермак с Залужным провели онлайн-переговоры с советником президента США и главой комитета штабов
Глава Офиса президента Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный провели онлайн-переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Телеграм-канале. В частности, стороны обсуждали:
- ситуацию на фронте и потребности Украины для отражения российскому вторжению,
- проведение военных брифингов в ОП для представителей международных партнеров Украины,
- создание в стране единого информационного хаба, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.
Ранее сообщалось о конфликте между Ермаком и Залужным, который оба официально опровергли.
Напомним, накануне Ермак пообещал перелом хода войны в пользу Украины. Он также объяснил, почему Украине важно завершить войну до зимы.
Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.
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