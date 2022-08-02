Главком ВСУ провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Валерия Залужного.

О чем была беседа, в сообщении не указано. Залужный лишь написал, что высоко ценит поддержку собеседников и их "профессиональную оценку наших действий и планов".

"Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко признателен всему американскому народу за оказанную помощь!" - сказано в записи.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.