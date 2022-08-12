Украина запрашивает у США боеприпасы для систем HIMARS и различные типы гаубиц в дополнение к M777, уже полученным на сегодняшний день. Также Киев хочет получит американские разведывательные беспилотники.

Об этом в интервью Bloomberg рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Украина хочет получить американские разведывательные модели беспилотников Switchblade, Phoenix Ghost и Puma.

Маркарова также сказала, что поставки американских систем вооружения, в том числе ракетных систем HIMARS с GPS-наведением, 155-мм артиллерийских орудий и наземных радаров для обнаружения российского оружия, имели решающее значение.

По ее словам, Украине нужно еще больше систем дальнего радиуса действия, "не потому, что нам нужно стрелять по территории России", а "просто потому, что нужно иметь возможность достигать любой точки на нашей территории" и иметь гибкость в отношении того, где размещать силы.

Напомним, в США считают, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

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