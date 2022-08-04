Министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта", Евгения Ларина - с должности директора "Спецтехноекспорта".

Об этом сообщает Censor.net, публикуя соответствующие приказы от 29 июля.

Вадим Ноздря и Евгений Ларин были назначены на руководящие должности в январе 2020-го года.

По данным источников издания, увольнения связаны с недовольством Минобороны, как исполняются контракты на импорт критически важного вооружения. В частности, на 14 млрд потраченных гривен до сих пор якобы не была поставлена продукция.

Отметим, что компания "Укрспецэкспорт" постоянно попадает в коррупционные скандалы. В частности, СБУ подозревала "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" в госизмене, которая причинила ущерб государству в $100млн.

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