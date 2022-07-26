Исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова подала в отставку. Причины она обещает позже сообщить журналистам "off the records", то есть, не для публичного оглашения.

Об этом она сообщила в Instagram

"Подробности завтра. Больше будет Off the records для журналистов. И слава ВСУ и пусть поможет нам Бог", - подписала она фото заявления по собственному желанию в сторис.

Напомним, что за несколько дней до войны Рада уволила главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. С тех пор Фонд возглавляла Батова.

С декабря 2021 она занимает должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница.

Сначала в январе Раде не хватило голосов, чтобы уволить Сенниченко. Поэтому он заявил, что решил добровольно уйти в отставку. Слухи о его отставке ходили давно из-за продажи завода "Большевик" на конкурсе под одного покупателя. Завод был продан 1,4 млрд гривен компании "Дженерал коммерс", которую связывают с бизнесменом Василием Хмельницким.

После этого в марте в Киеве задержали бывшего первого заместителя Фонда госимущества, которого подозревают в госизмене. По данным СМИ, речь идёт о Евгении Иванове, который занимал должность в ФГИ во времена Януковича. Он якобы во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники ВСУ.