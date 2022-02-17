В четверг, 17 февраля, Верховная Рада Украины приняла проект постановления об увольнении Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

"За" соответствующее решение проголосовали 318 народных избранников.

В конце января Верховная Рада не смогла уволить председателя Фонда государственного имущества Украины - для его увольнения не хватило голосов. После этого Сенниченко в кулуарах Верховной Рады рассказал "Стране", что решил добровольно уйти в отставку.

Напомним, еще в ноябре прошлого года появились слухи о скорой отставке главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Причиной отставки называли то, что ФГИ под руководством Сенниченко продал завод "Большевик" на конкурсе под одного покупателя. Завод был продан 1,4 млрд гривен компании "Дженерал коммерс", которую связывают с бизнесменом Василием Хмельницким.

Также сообщалось, что Сенниченко занял пост главы ФГИ в 2019 году. Сенниченко - украинский экономист, который работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году). Также он возглавлял Немецкое общество международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro.