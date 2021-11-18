Как и анонсировалось ранее, глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с занимаемой должности.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, прямая трансляция ведется на странице ФГИ в Facebook.

По данным СМИ, одной из причин стала такого решения стала приватизация "Большевика" в Киеве, прошедшая по меньшей цене, чем ожидалось. Кроме того, на торги пришли только три участника, которые, по неофициальной информации были все связаны с одним и тем же лицом - бизнесменом Василием Хмельницким.

Cам Сенниченко опроверг эти слухи и заявил, что отставка является его личным решением. Он добавил, что выполнил все свои планы на два года в Фонде, а потому "пора двигаться дальше".

Напомним, Верховная Рада два года назад, в сентябре утвердила кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда госимущества Украины.

Как уже сообщала "Страна", Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, который работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году). Также он возглавлял Немецкое общество международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro. Ранее работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.