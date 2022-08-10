Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, сотрудничество между ВСУ и Командованием ВС США в Европе является системным и результативным.

Деталей разговора он не привел.

Неделю назад Залужный сообщал, что тоже поговорил с Каволи, а также с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. И тоже не рассказал, о чем была беседа.

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