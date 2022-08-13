Вечером 13 августа был мощный прилет по Новой Каховке Херсонской области, которую полностью захватили войска РФ в первые дни наступления. Местные паблики пишут, что под обстрел попал электромеханический завод.

Очевидцы взрывов публикуют видео со звуками взрывов, которые слушали все в городе. Судя по звукам, это был сильный прилет. Не исключено, что после него произошла детонация боезапаса.

Также местные паблики пишут о том, что часть украинских ракет сбила ПВО.

Между тем в "администрации" оккупированной Новой Каховки подтвердили удар в районе завода "Сокол". Он расположен в двух километрах от дамбы Каховской ГЭС.

Как писала "Страна", Каховская ГЭС, которая расположена под Новой Каховкой, работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов. По словам "руководства" станции, одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных ударов, а полное восстановление ГЭС возможно завершить за полтора года.

Напомним, 16 марта Росгвардия сообщила о взятии под контроль Каховской ГЭС.

Также "Страна" сообщала, что украинские военные нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего он стал непригоден для использования. Известно, что через мост возле Каховской ГЭС россияне перебрасывают в Херсон военную технику.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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