Оперативное командование "Юг" сообщает, что ВСУ нанесли удар по автомобильному мосту на дамбе в Новой Каховке.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению", - говорится в сообщении.

О последствиях повреждения моста в Новой Каховке говорилось и в последней сводке британской военной разведки, по мнению которой, РФ, вероятно, уже не может перебрасывать военную технику через Днепр двумя основными автомобильными мостами в Херсонской области: Антоновским и в районе Каховской ГЭС.

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