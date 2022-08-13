Повреждения, которые получила и еще может получить из-за обстрелов Каховская ГЭС, могут самым негативным образом сказаться и на работе Запорожской АЭС.

На это обратил внимание назначенный россиянами "заместитель директора" станции Арсений Зеленский.

Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды на ГЭС могут нарушить работу объединенной энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов АЭС. По заключениям энергетиков, это чревато радиационной катастрофой.

По словам Зеленского, Каховская ГЭС работает в аварийном режиме.

"Это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме", – заявил он, добавив, что на данный момент станция вырабатывает около 115 МВт электроэнергии.

Напомним, украинская сторона не подтверждала повреждений на Каховской ГЭС, но заявляла, что обстреливала мост через дамбу электростанции.

Ранее мы писали, что сегодня, 13 августа, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил об очередном обстреле Запорожской АЭС. Одновременно и назначенные РФ "власти" оккупированной территории Запорожской области обвиняют Украину в обстреле Энергодара и атомной станции.