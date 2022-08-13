Один шальной снаряд может превратить территорию Энергодара, где находится Запорожская АЭС, и окрестности в ад.

Такую перспективу рисуют CNN ее собеседники из числа сотрудников АЭС и жителей близлежащих городов.

Корреспондент телеканала побеседовал с Ольгой (имя изменено в целях ее безопасности), которая живет в одном из близлежащих городов и каждый день приезжает работать на АЭС. Станция контролируется россиянами, но технический персонал остался почти прежний, украинский. Хотя, конечно, уже не полный - процентов 35-40, по оценке Ольги, уже уехали.

"После оккупации на станции работал только оперативный персонал. Было много разбитых и сгоревших помещений и окон. Потом стали постепенно ходить просить людей выходить на работу под конкретные задачи", - рассказывает она.

Сокращение штата и нарастание военной напряженности вокруг АЭС делают ситуацию все более напряженной. В последнее время обстрелы происходят постоянно. Стороны регулярно обвиняют в них друг друга. По словам Ольги, предчувствие катастрофы не покидает ее и коллег.

Жители близлежащих городов разделяют эти настроения.

Оксана Мираевская из Никополя сказала в беседе с корреспондентом CNN: "Если что-то случится с электростанцией, какая-нибудь авария... Как вы думаете, может нам что-то помочь? Мы в 7 километрах от АЭС через реку! Ничто нас не спасет, я уверена. Вот почему я даже не думаю об этом".

Ранее украинская разведка выяснила, что РФ обстреливает ЗАЭС из села Водяное, люди массово уезжают из Энергодара.

В Amnesty International также отреагировали на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. здесь заявили о реальной угрозе гражданскому населению.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.