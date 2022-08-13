ГУР Минобороны Украины обвинило россиян в том, что они обстреливают Запорожскую АЭС из соседнего села Водяное.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительную задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

Одновременно оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию ​​недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

К стеле "Энергодар" на въезде в город оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ.

Тем временем из Энергодара, где находится ЗАЭС, снова сообщают о взрывах.

Местные телеграмм-каналы публикуют видео, как люди массово покидают Энергодар и другие близлежащие города на фоне постоянных обстрелов района около АЭС.

Напомним, что обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.

Как сообщала "Страна", в конце июля россияне завезли взрывчатку и тяжелую технику на ЗАЭС, "Энергоатом" предупреждает о риске трагедии, как на ЧАЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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