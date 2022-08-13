В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему при выезде на оккупированную территорию. В преступную схему были вовлечены сотрудники запорожской областной администрации, горсовета и правоохранители, которые зарабатывали на схеме по 2 млн гривен в день.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

За взятку чиновники выдавали быстрое и гарантированное разрешение на пересечения линии столкновения, а без взятки затягивали рассмотрение на многие недели или просто отказывали.

В зависимости от автомобиля и желаемой скорости рассмотрения заявки с людей просили до 800 долл. за машину. Деньги передавали через посредников.

ГБР сегодня провела более 20 обысков в Запорожской администрации, городском совете, правоохранительных органах области. Изъяты черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.

"На горячем" задержан один из посредников, прямо в момент передачи средств на сумму 1,4 тыс. долл.

Как писала "Страна", в начале августа во Львове раскрыли схему продажи завезенных из Европы для помощи украинской армии авто.

Также во Львовской области в конце июня разоблачили схему ввоза товаров под видом гуманитарной помощи.

Ранее ГБР поймало на взятке начальника таможни в одесском порту, который вымогал деньги у экспортеров зерна.