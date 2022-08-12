Власти Запорожской области меняют правила выезда на оккупированную территорию. С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме.

Об этом сообщает областная администрация.

Выезд на неконтролируемую территорию осуществляется через блокпост в с. Каменское.

Формирование колонн для выезда происходит в Запорожье по адресу Ореховское шоссе, 36 ежедневно с 06:00 до 17:00.

Желающим въехать на неконтролируемую территорию следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соответствующие документы на транспортное средство, документы на перевозимый товар.

В пунктах пропуска и на блокпостах могут проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Из-за плохого состояния дорог проезд грузовых автомобилей весом более 3,5 тонн и автобусов с количеством мест больше 22 запрещен.

Напомним, что в июле СМИ обратили внимание на то, что украинцы массово возвращаются на оккупированные территоррии. В день пункт пропуска пересекает до 200 машин.

CNN публиковала видеорепортаж о том, как украинцы едут на оккупированную территорию в Запорожской области.