Запорожские власти обязали подавать электронную заявку всех желающих въехать на оккупированную территорию
Власти Запорожской области меняют правила выезда на оккупированную территорию. С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме.
Об этом сообщает областная администрация.
Выезд на неконтролируемую территорию осуществляется через блокпост в с. Каменское.
Формирование колонн для выезда происходит в Запорожье по адресу Ореховское шоссе, 36 ежедневно с 06:00 до 17:00.
Желающим въехать на неконтролируемую территорию следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соответствующие документы на транспортное средство, документы на перевозимый товар.
В пунктах пропуска и на блокпостах могут проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Из-за плохого состояния дорог проезд грузовых автомобилей весом более 3,5 тонн и автобусов с количеством мест больше 22 запрещен.
Напомним, что в июле СМИ обратили внимание на то, что украинцы массово возвращаются на оккупированные территоррии. В день пункт пропуска пересекает до 200 машин.
CNN публиковала видеорепортаж о том, как украинцы едут на оккупированную территорию в Запорожской области.