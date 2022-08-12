Въезд на временно-оккупированные территории Луганской области с сегодняшнего дня осуществляется по особой процедуре.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Ключевое:

Выезд осуществляется в составе колонн и только через определенный блокпост в селе Каменское Запорожской области.

Въезд только при наличии:

Документов, удостоверяющих личность

Документов на транспортное средство

Документов на груз, который перевозится

Военные, правоохранители и контролирующие органы имеют право осматривать вещи, транспорт и багаж.

Из-за состояния дорог нельзя ехать на грузовиках тяжелее 3,5 тонн и автобусах с более чем 22 посадочными местами (кроме случаев, связанных с эвакуацией).

Для поездки необходимо оформить заявку. Форма заявки здесь.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал три способа, как жителям оккупированной Луганщины выехать на подконтрольную территорию.

В конце июля разведка Британии подтвердила отход ВСУ из Новолуганского и захват Углегорской ТЭС россиянами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.