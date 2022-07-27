Разведка Великобритании подтверждает захват Углегорской ТЭС россиянами. Также подтверждается отход ВСУ из Новолуганского вблизи этой электростанции.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российская ЧВК "Вагнера" преуспела в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ТЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", - говорится в сообщении.

В сводках украинского Генштаба этот момент не упоминается. Но сообщается, что идут бои у Семигорья и Кодемы - ближайших в этом районе сел, подконтрольных ВСУ.

Также сообщалось, что россияне продвигаются к Бахмуту и пытаются атаковать в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.