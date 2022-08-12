В Запорожской области СБУ раскрыла схему вывоза мужчин призывного возраста на неподконтрольные территории. Пользуясь преступной схемой, мужчины под видом волонтеров, или якобы для визита к родственникам выезжали в оккупированный Мелитополь, потом в Крым, откуда следовали далее за границу.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем Telegram-канале.

Стоимость "услуг" - 5000-10000 гривен. Схему организовал житель Мелитополя, "кандидатов" подбирал через личные связи.

"Схема переправки имела несколько этапов. На собственном автомобиле преступник вывозил мужчин призывного возраста, которые преследовали цель уклониться от призыва, во временно оккупированный Мелитополь", - сообщили в ОВА.

В Мелитополе организаторы схемы организовывали для "клиентов" место ночевки. После чего мужчин перевозили в Крым, откуда они следовали далее.

"Оперативники СБУ сорвали очередную поездку и задержали злоумышленника с двумя "пассажирами", - сообщают в Запорожской ОВА.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что это не единственный случай действия преступных схем по вывозу мужчин через госграницы во время военного положения. Так, на Закарпатье поймали местного жителя, который продавал приезжим справки для выезда заграницу.

Также мы писали, что жительница Одессы вывозила мужчин за границу, используя приемного сына.

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