В Одессе задержали 29-летнюю женщину, которая за 1500 долларов незаконно вывозила мужчин за границу. Схема была завязана на том, что она оформляла фиктивные документы на "опекунов" ее 15-летнего приемного сына.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Клиентов женщина искала в тренажерных залах и предлагала им помощь в выезде в соседнюю страну. Она состояла в изготовлении фиктивных документов об опеке над ее 15-летним приемным сыном и перевозке вместе с подростком за границу.

Установлено, что одесситка помогла бежать из Украины трем мужчинам призывного возраста. Ее задержали во время очередной попытки выехать за границу вместе с уклонистом.

Возбуждено дело по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу (ч.3 ст.332 УК Украины) и торговле человеком, совершенном в отношении несовершеннолетнего его опекуном повторно (ч.ч.2,3 ст.149 УКУ).

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Теперь одесситке может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Ранее МВД назвало уклонистов главными нарушителями границ. Они переодеваются в женщин и даже прячутся в бейби-боксах.

Также мы писали, как украинские мужчины выезжают в Европу под видом студентов иностранных вузов.