В Хмельницком два местных "бизнесмена" помогали мужчинам призывного возраста уезжать за границу под видом волонтеров, которые якобы должны доставлять в Украину гуманитарный груз для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Злоумышленники вносили ложные сведения в базу данных "Шлях". Таким образом, военнообязанные получали возможность беспрепятственно пересекать государственную границу в пунктах пропуска.

Пока правоохранителям говорят о по меньшей мере трех таких фактах. Свои услуги "бизнесмены" оценивали в 1,8 тыс. долларов. Мужчинам объявили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Теперь им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее в МВД заявили, что уклонисты - главные нарушители границ, всего в Украине ликвидировали 45 каналов незаконного вывоза за границу мужчин призывного возраста. Более 4 тысяч из них задержаны вне пунктов пропуска, другие пытались обмануть пограничников на паспортном контроле.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.